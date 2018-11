Cornet s'endú el ral·li 2.000 Viratges per un marge de menys de cinc segons

Els aficionats no es van voler perdre les evolucions dels pilots en els diferents trams, com aquesta acció del Ford Focus de Casanovas

Els aficionats no es van voler perdre les evolucions dels pilots en els diferents trams, com aquesta acció del Ford Focus de Casanovas ORIOL JOU

Després de tota una jornada de lluitar per carreteres bagenques, Ramon Cornet i Daniel Noguer es van proclamar vencedors, amb un Peugeot 308 NR, per la diferència de només 4 segons i 8 dècimes, del 58è ral·li dels 2.000Viratges. És el seu primer triomf i va ser davant un altre equip osonenc, el format per Albert Orriols i Lluís Pujolar, amb Skoda. Hi va haver emoció, que es va perllongar fins al darrer tram de Rocafort. El públic estava a l'expectativa però la col·locació perillosa d'aficionats en el tram de Talamanca, el penúltim, obligava el Biela Club a anular-lo. El tercer classificat va ser Xavier Domènech (Citroën) i el quart classificat, el solsoní Aleix Vila (Peugeot), el qual va fer una conducció sòlida durant tot el ral·li.

La meteorologia va ser un dels protagonistes, ja que les darreres pluges i el risc d'esllavissades van obligar l'organització a anul·ar el tram de Sant Salvador i a escurçar alguns quilòmetres de l'especial de Taurons. El Biela va afegir, per compensar, la tercera passada als trams de Talamanca (al final no celebrat) i Rocafort, per garantir la seguretat de pilots i espectadors.

La cursa començava des d'Artés marcada pel fred, la boira i l'humitat del traçat. Albert Orriols i el copilot Lluís Pujolar s'apuntaven el tram de Vilaredes, seguits molt d'aprop per Cornet i Noguer. El tercer lloc escratx era per a Domènech i Coronado.

Orriols i el seu Skoda tornaven a ser els més ràpids, i no hi havia cap variació en el segon i tercer lloc. Els segons passos per Vilaredes i Taurons els manava Cornet, que amb l'asfalt més eixut es mostrava rapidíssim a bord del seu Peugeot, a la vegada que es col·locava líder del matí: treia 4 segons de diferència a Orriols i quasi mig minut a Domènech.

La tarda començava amb pas per Talamanca i Domènec sent el més ràpid. Orriols replicava en el tram de Rocafort però Cornet es mantenia líder quan replicava en la segona passada per Talmanca. Tot i que el vigatà Orriols tornava a ser el més veloç a Rocafort, Cornet encara li treia 5 segons. No hi va fer circulació per Talamanca i tot es decidia en el tercera per Rocafort. Albert Orriols pressionava però tan sols va treure 3 dècimes a un Cornet que era el vencedor.