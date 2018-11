Dembélé rescata un punt que val el liderat

El Barça va sortir del Wanda Metropolitano amb el liderat a la butxaca gràcies a Ousmane Dembélé. El francès va repetir la gesta de Tànger, Valladolid, Anoeta i Vallecas, sortint al rescat del seu equip amb un gol en el minut 90 que el permet mantenir-se al capdavant de la classificació. Els blaugrana, ahir amb la segona equipació, van dur la iniciativa durant tot el partit, però l'Atlètic de Madrid va portar el matx al seu terreny en els minuts finals.

La batalla pel liderat va seguir el guió dels últims Atlètic-Barça, és a dir, molta intensitat i poques ocasions. Els quatre gols encaixats davant el Betis van fer que l'equip blaugrana sortís a la gespa sense arriscar més del compte amb la pilota. En aquest sentit, el 4-4-2 plantejat per Valverde era tot una declaració d'intencions. El tècnic extremeny va reforçar el mig del camp amb l'entrada d'Arturo Vidal i Sergi Roberto, per suplir la baixa del sancionat Rakitic.

El Barça tenia la pilota però no creava problemes a una ordenada defensa de l'Altètic que, per la seva banda, esperava l'error del rival per sortir al contraatac. En un primer temps sense clares ocasions de perill, la primera arribada no es va produir fins al minut 20, amb una centrada-xut de Sergi Roberto que va acabar sense problemes als guants d'Oblak.

Una primera part en què també es va trobar a faltar, per part del conjunt blaugrana, les aparicions de Jordi Alba per la banda esquerra. Una clara estratègia defensiva de Valverde per reduir espais en la sortida al contraatac dels homes de Simeone. Així doncs, tret de cinc minuts en què l'Altètic va intentar apoderar-se de la possessió, el Barça va dominar una primera part amb molt respecte entre els dos equips i en què, realment, no van passar massa coses.



El primer temps va acabar amb dos ensurts pel Barça. Un mal refús de Piqué cap a la seva porteria que, afortunadament, va agafar Ter Stegen ben col·locat i el segon, més significatiu, una lesió muscular de Sergi Robert que va precipitar l'entrada de Rafinha.

A la segona part, el guió de partit es va mantenir. El Barça seguia el control improductiu de la pilota, davant un Atlètic tancat que esperava la seva oportunitat. I en va tenir una de molt clara a l'hora de joc gràcies a una acció de la seva estrella, Antoine Griezmann. El francès va robar la pilota a Arthur i va deixar enrere Umtiti amb una auto-passada. Quan va arribar a la línia de fons, Diego Costa no va contactar amb la pilota gràcies a la intervenció de Piqué.



En el tram final, els blanc-i-vermells van embrutar el partit, amb constants interrupcions que, sens dubte, van jugar a favor seu. A dotze minuts del final, a pilota aturada, Diego Costa va guanyar la partida a Rafinha per rematar al segon pal i superar un Ter Stegen que tampoc va estar encertat.

Valverde va agitar el matx amb l'entrada de Dembélé i Malcom. Un moviment que va donar els seus fruits perquè el francès, qui va entrar quan faltaven deu minuts, sortís al rescat per mantenir el liderat provisional de l'equip. El Sevilla té l'opció avui contra el Valladolid de convertir-se, en cas de guanyar, en el nou líder de la lliga.