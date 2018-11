L'Eibar avergonyeix el Madrid amb una golejada a Ipurua

El Reial Madrid visitava Ipurua amb l'objectiu de sumar la tercera victòria consecutiva a la lliga, però els homes de Solari es van trobar amb un gran Eibar que va dominar el partit en tot moment.

El duel va començar molt elèctric i amb ocasions clares per als dos conjunts. Kike García enviava una pilota al pal quan només s'havien disputat tres minuts i, un minut després, l'àrbitre anul·lava un gol a Gareth Bale per fora de joc

El Madrid, a poc a poc, s'anava trobant més còmode a la gespa d'Ipurua, però van ser els locals els que va colpejar primer. En el minut 16, Orellana enviava una pilota a l'espai per a Cucurella, qui la centrava al segon pal perquè Escalante aprofités un refús de Courtois i anotés el primer gol.

Abans del descans, Bale va tenir la millor oportunitat per al Madrid, però Riesgo va evitar l'empat blanc en desviar la pilota en un servei de falta directa del gal·lès.

A la represa, i sense donar temps per a reaccionar als de Solari, Sergi Enrich anotava el segon gol amb un xut creuat des de la frontal de l'àrea, després d'una nova gran passada de Cucurella.

L'Eibar va seguir insistint i Kike Garcia, cinc minuts després, va marcar el definitiu 3-0, en rematar novament una assistència de Cucurella. L'exjugador del Barça B va ser un dels homes més destacats del conjunt armer.

Ramos trenca el silenci

Un cop acabat el partit, Sergio Ramos va fer públic al seu compte de Twitter un comunicat per defensar-se de les acusacions sobre el seu incompliment de les normes antidopatge, segons filtracions de Wikileaks: «Mai he incomplert les normes antidopatge», afirmava.

El defensa andalús va oferir detalls dels dos casos en què ha estat acusat de trencar les normes: a la final de la Champions de Cardiff «vaig rebre un tractament pautat i administrat pels serveis mèdics del club. La qüestió ja va ser aclarida entre les organitzacions per via escrita i formal», indicava. I a Màlaga, l'any 2018, «davant el poc temps que hi havia, el responsable del control va autoritzar que em dutxés, sempre en la seva presència, i després realitzés el test que vaig passar favorablement, com altres cops», assenyalava.