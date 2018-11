L'Igualada Rigat no pot marcar tot i els mèrits davant un Liceo eficaç

L'Igualada Rigat va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Liceo gallec, que es va imposar per un resultat final de 0-2.

Els visitants només van tardar sis minuts en avançar-se en el marcador per mitjà de David Torres. Posteriorment, el conjunt dirigit per Ferran López va tenir diverses ocasions per establir l'empat mitjançant Oriol Vives, Roger Bars, César Vives, Ton Baliu i Sergi Pla, però no ho van aconseguir i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el 0-1.

Al minut cinc de la segona meitat, el surienc Edu Lamas va establir el 0-2 que ja va ser definitiu. Abans del final del duel, però, els anoiencs van tornar a disposar d'un reguitzell d'oportunitats per batre el porter Xavier Malián, però el marcador ja no es va tornar a moure.

Després del partit, el tècnic de l'Igualada Rigat, Ferran López, va declarar que «l'Igualada avui ha fet un partidàs. Jugant així gua-nyarem molts partits. Ha transmès tots els valors que ha de transmetre un equip». «Hem arribat molt a porteria. Les jugades estaven pensades per ser verticals. M'atreviria a dir que hem estat superiors al Liceo en algunes parts del partit». «Ells han marcat en moments claus. La defensa ha estat molt bé». «Hi ha moltes maneres de perdre. Avui, poques coses més es poden fer per guanyar».