El Manresa FS ofereix la seva millor cara i goleja el Canet

El Manresa FS va disputar un dels millors partits de la temporada enfront d'un Canet que no va oposar resistència. En els primers compassos el Manresa va mostrar la seva superioritat i ambició d'atacar, amb intensitat i creant clares ocasions de gol amb certa facilitat. Al mínim intent, els tirs locals pretenien posar a prova les habilitats del porter Pol Carmona.

Ben d'hora, en una de les primeres accions d'atac, el visitant Joan es va introduir la pilota a la seva porteria en una jugada enrevessada. El minut 7 va servir als locals per allargar la diferència fins el 3-0 amb dos gols pràcticament consecutius, el primer de Güell i després Corvo sorprenent al porter des del seu propi camp. Santa va evitar el 3-1 sota pals quan la picadeta de Jacabo ja havia superat Aleix. Tanti, un dels menys habituals de Cachinero, va gaudir d'una aparició fugaç per firmar el 4-0 en l'equador de la primera part. En la recta final abans d'arribar al descans, tres ocasions més es van transformar en diana local, Güell, Corvo i Asis van ser els autors. Adri Flor va fer el gol de l'honor en una primera meitat que va finalitzar amb un contundent 7-1.

A la represa i amb el peix ja venut al Pujolet, el Canet va apostar pel porter jugador des d'un inici, amb el clar objectiu d'acostar-se al marcador i entrar dins el partit. Els manresans van anul·lar tots els intents dels visitants i els aprofitava per augmentar encara més la diferència en el marcador. Corvo, Santa i Oscar en dues ocasions van treure suc de les situacions per arribar al definitiu 11-1. A falta de set minuts per al final, l'entrenador local Paco Cachinero va fer debutar Marc Cella, porter del juvenil, convocat per la lesió de Bixi.

En la propera jornada de la competició els jugadors manresans es desplaçaran fins a la pista del Segorbe.