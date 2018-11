Més de 700 pilots a l'EnduRoc de les Comes amb doblet per a Cristóbal Guerrero

Les Comes s'ha convertit aquest cap de setmana, per novè any consecutiu, en el bressol de l'enduro al nostre país amb la celebració de l'EnduRoc 2018. Més de 700 inscrits, entre aficionats i professionals, han recorregut el circuit de 40 quilòmetres que Pep Vila i l'equip de Les Comes han adaptat per beneficiar-se de les condicions del terreny després de les pluges dels últims dies. El terreny humit combinat amb un temps força assolellat ha permès gaudir d'unes grans condicions per a la cursa de diumenge després de la Superpole de dissabte.



Cristóbal Guerrero ha estat el vencedor de l'EnduRoc 2018 en la seva primera participació a aquesta caursa. En la passada edició, una lesió en la volta de dissabte no li va permetre córrer l'endemà, però en aquest segon intent no només ha pogut participar, sinó que ha vençut amb contundència per davant de Ramon Quer (Husqvarna) i del seu germà petit Victor Guerrero (Yamaha), els quals han quedat en la segona i tercera posició. El pilot d'Husqvarna Pau Tomàs i el de KTM, Bernat Cortés, han arribat en quarta i cinquena posició, respectivament.



El pilot malagueny nascut a Ronda tanca una gran temporada després de quedar en segona posició al campionat d'Espanya en categoria E2, vuitè del campionat del món i 5è en els Sis Dies d'Enduro (ISDE). En la cursa de la categoria Amics, la més multitudinària i on hi participen un total de 300 pilots, s'ha realitzat un format de sortida innovador al nostre país que permet combinar l'espectacularitat d'una sortida de gran format amb la màxima seguretat pels pilots. Un format que ha tingut una molt bona acollida pels aficionats i amants d'aquest esport. El vencedor d'aquesta categoria ha estat el gironí Miquel Garcia amb una Husqvarna, seguit de Marc Serra (KTM), Jordi Capellas (Montesa), David Gomez (Husqvarna) i Jaume Plans (KTM). Amb més de 3.000 assistents, l'EnduRoc 2018 ha aconseguit promoure l'interès per aquest esport i s'ha reafirmat com la gran festa de l'enduro al nostre país. A la zona habilitada pel comerç s'han vist grans i reconegudes marques del sector com KTM, Honda, Beta, Husqvarna, Yamaha, Sherco i Gas Gas, que no han volgut faltar a la cita de Les Comes i han lluït a les respectives exposicions les seves últimes novetats. Es poden consultar tots els resultats en el web www.enduroc.com