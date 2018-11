El Berga rescata un punt contra un lluitador Joanenc

El partit de la part alta de la classificació entre el líder Berga i el segon classificat, el Joanenc, no va decebre i ambdós equips van disputar un enfrontament molt equilibrat i amb molta intensitat.

Durant els primers compassos de joc, els jugadors groguets van portar la iniciativa amb la possessió de la pilota davant d'un conjunt local que intentava fer mal després de recuperar pilotes i sortir al contraatac. Les defenses es van imposar clarament als atacs durant els primers 45 minuts i no es van veure ocasions de perill gaire clares. Es va arribar al descans amb un just empat a zero gols en el marcador.

A la represa el partit es va obrir més. Els bagencs van ser lleugerament superiors i, fruit d'això, van ser capaços d'inaugurar el marcador al minut 62. Després d'una bona combinació, Rebollo va trenar una gran passada a l'espai cap a Criado, i aquest no va perdonar davant el porter Sergi Porcel. Amb el 0 a1, els blanc-i-vermell van començar pressionar per empatar i van gaudir de diferents oportunitats per fer taules. No va ser fins al minut 77, i després d'un rebuig en un córner, quan Torres va fer l'igualada (1-1).

En el tram final, el partit es va trencar per complet i qualsevol dels dos equips va poder endur-se la victòria, tot i que les aproximacions amb més perill no van acabar amb ocasions clares.