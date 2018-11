Festival d'un increïble Cadí per apallissar el Mann-Filter

Un tercer quart d'escàndol i un darrer període per acabar de brodar tot un festival anotador i també en defensa d'un Cadí la Seu que va retornar a la competició estatal després de l'aturada de la finestra FIBA de la millor manera possible. Després d'uns primers vint minuts lleugerament equilibrats, la segona part va ser una repassada en tota regla de les urgellenques a un Mann-Filter atònit, que no se'n sabia avenir de l'encert gairebé sense error de Bahí o de la feina feta per Kraker, Etxarri o Richards. Un partit pràcticament perfecte del conjunt que entrena Bernat Canut.

Poc feia pensar l'inici del matx que acabaria com acabaria. I és que dos triples llunyans de Gimeno van donar la iniciativa a les aragoneses. Amb un ritme frenètic, molta intensitat a les dues zones i més imprecisions de les que calia esperar, el Mann-Filter semblava un pèl millor posicionat damunt el parquet. Però la capitana del Cadí va treure a relluir el canell ben aviat i, amb sis punts gairebé consecutius, va mantenir l'envestida forana. Díaz i Richards van fer passar davant les locals, però sense poder-se desfer del rival.

Les primeres diferències les aconseguiria el Cadí gràcies a una ratxa d'encert de la pamplonesa Etxarri (29-21, min 16). L'experiència de Knight i la qualitat de Brown, menys usada de l'habitual per Fabián Téllez, van permetre al Saragossa que les de la Seu agafessin una renda més gran. I si Bahí i Kraker van tornar a mostrar el seu bon saber fer just abans del descans, després de l'aturada encara s'accentuaria el seu domini.

Un parcial de 12 a 0 que després seria de 20 a 2, amb un Cadí estratosfèric, dominador, encertat al davant i serrant les dents al darrere semblava haver trencat el partit, i més quan van fer sortir de polleguera jugadores de la importància de Gimeno en el bàndol rival (61-33). Però ningú volia badar. De fet, només quan les urgellenques van semblar abaixar una mica la intensitat el Mann-Filter mirava de respirar.

Però el Cadí aquesta setena jornada de la Lliga Femenina era molt Cadí. I si el darrer quart les aragoneses l'iniciaven amb un triple de Hersler, Anniina Äijänen responia de la mateixa manera. I després s'hi afegiria Yurena Díaz amb dos triples. Les de la Seu veien el cèrcol gran com una piscina i aturaven molt bé les rivals en l'anella que defensaven.