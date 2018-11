El Girona tomba la fortalesa de l'Espanyol a Cornellà

Dos gols de l'exdavanter de l'Espanyol Cristhian Stuani contra un dels seus exequips en els sis primers minuts del partit van decidir el derbi entre els blanc-i-blaus i el Girona. Per segon any consecutiu, l'equip que ara entrena Eusebio va guanyar al RCDE Stadium i manté la seva imbatibilitat lluny de Montilivi, la qual cosa li permet atrapar el Reial Madrid i situar-se només un punt darrere del seu adversari d'ahir. L'Espanyol, que fins ahir havia guanyat tots els punts a casa, ho va intentar fins al final, va estar a punt d'empatar després del gol de Borja Iglesias, però va acabar condemnat en un contraatac que va finalitzar Doumbia.

El partit no va poder començar millor per als visitants. Al minut 4, una centrada per la banda esquer-ra d'Aleix Garcia va ser rematada espectacularment de cap per un Stuani que va guanyar la partida a Hermoso. Gairebé sense temps per reaccionar, un córner a la dreta de Diego López va tornar a ser penjat a l'àrea i, de nou, el davanter uruguaià s'avançava a tothom i, novament de cap, anotava el 0-2. Stuani, d'aquesta manera, se situa com a màxim golejador de la lliga, amb 10 gols. A més, Roberts va estar a punt d'anotar el 0-3 en un contraatac, tot seguit, però Diego López ho va evitar amb una gran intervenció davant del davanter anglès.

Atacs sense resultat

La resta de la primera part va ser d'atac blanc-i-blau, però el Girona va demostrar que en defensa és un equip solvent. Malgrat això, David López va estar punt de fer l'1-2 en una volea i Bono va evitar les rematades de Javi López i de Dídac Vilà.

A la mitja part, Rubi va voler canviar la dinàmica i va fer entrar Piatti al partit. L'argentí va ser un punyal per la seva banda, però abans el Girona va poder fer el tercer amb arribades de Pere Pons, Roberts i Stuani.

Un quart d'hora abans del final, però, Borja Iglesias va aprofitar una pilota solta a l'àrea per regirar-se i anotar un gol que donava esperances. L'acció clau va arribar a falta de tres minuts per al final, quan Bono va rebutjar una rematada a boca de canó del davanter gallec i Javi López va enviar el refús per damunt de la porteria. Va ser la gran oportunitat de l'Espa-nyol, ja que, en el descompte, Doumbia va caçar una pilota a l'espai enviada per Borja García, va ser atrapat per David López, però després el va superar amb un regateig, va disparar, Diego López va refusar, però el davanter ivorià va capturar el rebot, va anotar i va posar punt final al partit.