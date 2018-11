El Gironella no perdona un Navàs molt desencertat

El Navàs i el Gironella van disputar-se un partit que va finalitzar amb un marcador enganyós, tenint en compte que els navassencs van gaudir d'ocasions clares per anotar algun gol. Una diana que hauria pogut arribar en la primera oportunitat del matx.

El Gironella es va apoderar de la possessió des de l'inici, però no aconseguia arribar a la porteria local. Al minut 25, Uribe va fer el primer dels visitants, després els visitants robessin la pilota a prop de l'àrea navassenca, acció en la qual els locals van protestar que es va produir una falta. La primera part, doncs, va avançar sense gaire més ocasions per a cap equip.

A la represa, el Navàs va tenir de nou una gran ocasió, amb un mà a mà davant el porter gironellenc que no va saber aprofitar. Per contra, el Gironella, en la seva primera arribada de la segona part, no va perdonar. Llavors, el partit es va complicar molt per al Navàs, que, buscant el gol, va deixar molts espais i els gironellencs van arrodonir la victòria al minut 83.