L'entrenador del Manresa deixa l'equip en plena lluita pel lideratge

No hi ha volta de full. Aprofitant que ahir el Manresa no va jugar per l'accident de dos dels seus jugadors, Brian i Ruano, Piti Belmonte, l'entrenador blanc-i-vermell, va comunicar a dos dels capitans, Manel Sala i Sergi Soler, que deixava el club. I, això, malgrat que el conjunt manresà ocupa una posició privilegiada a la classificació (ara és tercer, a un punt dels líders Viladecans i Mollerussa) i, per tant, els objectius esportius s'estan acomplint.

Els motius de la marxa, segons el mateix tècnic, vénen de lluny: «Ja feia moltes setmanes que veiem que les coses no anaven bé. Fa uns dies vam parlar amb el president, José Luis Correa, i vam donar de plaç fins aquest diumenge. I ja no és que la situació s'hagi solucionat, encara que sigui parcialment, sinó que cada cop veiem que tot es va degradant més i per tant no calia allargar-ho més».

Un dels fets concrets és, segons Piti Belmonte, que «des de l'inici de temporada han marxat cinc jugadors per diferents motius, Montoro, Mario, Correa, el porter Herzog, Mouha i ara marxarà Brian, i no s'ha fet res per substituir-los. A la plantilla només queden setze jugadors, dos dels quals, Manel Sala i Romano, estan lesionats. Aquest diumenge, contra el Vista Alegre, hi havia quatre juvenils convocats. Així no es pot competir, perquè o ets el millor o és impossible lluitar per un ascens. Ni jo ni cap altre entrenador se'n veuria capaç. Nosaltres vam malgastar moltes energies a la pretemporada per una manera de fer d'una entitat que veiem que no té projecte. Per a una fita important com és l'ascens de categoria es necessita una estructura que el Manresa no té. Em sap greu dir això quan sé positivament que el president hi ha deixat molts diners, però és la realitat. Persones puntuals, per diferents motius, han deixat de ser a la junta i ara mateix no sabies on mirar. Hi ha molts exemples que donen a entendre el poc recolzament que està tenint el primer equip. Aquesta inestabilitat i incertesa no lliga amb la nostra manera de treballar. Només teníem l'Enric Moreno, el secretari tècnic, com a interlocutor i ell està lligat de mans i peus».

Juntament amb Piti Belmonte, també marxen de la banqueta del club manresà el segon entrenador, Carles Gimeno, i el preparador físic Carles Morante. Ambdós havien arribat al Manresa amb mateix tècnic.