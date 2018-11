L'Igualada capgira un 3 a 1 advers a la segona part a les Borges Blanques

L'equip de Moha va sumar una important victòria fora de casa després de remuntar un 3 a 1 advers en el descans. Els blaus es desplaçavcen en un camp complicat per les reduïdes dimensions del terreny de joc, on es preveia que el contacte seria constant. El partit va començar de la millor manera per als visitants amb el 0 1 de Martí Just. Semblava que tot estava de cara. Però a mesura que passava el temps el conjunt local jugava més directe. En aquesta tendència del partit va arribar l'empat, un gol que va fer mal, ja que, tres minuts després, el Borges feia el 2 a 1. En el darrer minut del primer temps, els igualadins van encaixar el tercer (3-1).

A la represa, en una acció aïllada, l'Igualada va tornar a entrar en el partit. Amb el 3 a 2 es va entrar als darrers deu minuts, els anoiencs van pressionar de valent i van aconseguir capgirar el marcador amb dos gols. Els igualadins van resistir els darrers atacs del Borges i van conservar un meritori 3 a 4 final.