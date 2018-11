Un Sallent amb deu homes s'adapta a les condicions i obté una nova victòria

El Sallent va sumar una nova victòria després d'imposar-se al petit camp del Matadepera i de lluitar tota la segona meitat amb deu homes per l'expulsió de Pladellorens just abans d'arribar al descans. El conjunt entrenat per Jesus Pelfort va saber adaptar-se a les condicions del camp amb un joc directe efectiu. Pladellorens va inaugurar el marcador a mitjan primera meitat i Àlex va ampliar les distàncies a falta de cinc minuts per al descans. Just abans d'arribar a la mitja part, Pladellorens va ser expulsat. A la represa, el visitant Pablo va sentenciar amb un golàs de falta per l'escaire i, tot i jugar amb deu homes, el Sallent va gaudir de bones accions per golejar. El Matadepera va marcar el gol de l'honor al minut 70.