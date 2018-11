El Sevilla pren el primer lloc al Barça i Rafinha haurà de passar de nou pel quiròfan

L'endemà del suat empat al camp de l'Atlètic de Madrid, el Barça va rebre dues notícies adverses. Una es podia preveure, la victòria del Sevilla contra el Valladolid (1-0) que fa que els andalusos tornin a liderar la lliga. L'altra va ser més inesperada. Rafinha, que va rebre un cop al Wanda Metropolitano però va aguantar fins al final del partit, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i haurà de passar pel quiròfan. A més, Sergi Roberto, que va haver de deixar el partit, també té una lesió muscular que el tindrà entre tres i quatre setmanes de baixa.

En Rafinha ja plou sobre mullat, ja que en els darrers tres anys serà el tercer cop que passa pel quiròfan. El 2015, després d'una entrada de l'aleshores jugador de la Roma Nainggolan, va haver d'estar set mesos de baixa per la mateixa lesió que ara, però de l'altre genoll. L'abril del 2017 es va haver de retirar d'un Granada-Barça per una lesió al menisc del genoll dret que el va deixar fora de joc fins avançada la temporada passada. Ara podria haver-se de perdre tot l'any per aquest nou contratemps, en aquest cas a l'altre genoll.

Pel que fa a Sergi Roberto, té una «ruptura del semimembranós de la cama esquerra» i s'estarà entre tres i quatre setmanes de baixa. És la segona lesió muscular de Sergi Roberto enguany.

André Silva decideix

D'altra banda, el Sevilla va patir però va derrotar el Valladolid i és el nou líder de la lliga Santander. Els homes de Pablo Machín es van avançar amb un gol de cap d'André Silva després d'una centrada de Sarabia. El Valladolid va poder empatar, però, primer, el VAR va ajudar l'àrbitre per anul·lar un gol a Enes Ünal per fora de joc posicional de Toni Villa, i, després, Vaclik va salvar el seu equip amb parades a Verde i al mateix Ünal.

Al migdia, l'Athletic només va empatar amb el Getafe (1-1), amb gols de Nolaskoain i Mata, i, al vespre, el Vila-real va aconseguir un triomf vital per escapar de la zona baixa, en derrotar per 2-1el Betis, amb gols locals de Moreno i Chukweze i visitant de Lo Celso.