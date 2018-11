Tres mil aficionats s'apleguen a l'EnduRoc

L´espectacularitat de les curses d´enduro al circuit de les Comes va delectar més de tres mil aficionats

Per novè any consecutiu, l'EnduRoc va tancar la temporada estatal d'enduro tot i convertint-se, durant un cap de setmana, en el centre neuràlgic d'aquesta modalitat motociclista a l'Estat.

Enguany, la trobada quasi va repetir les xifres rècord del 2017 i va aplegar més de 700 pilots i més de 3.000 visitants.

El pilot malagueny de Yamaha Cristóbal Guerrero es va imposar a la Race of Champions, la cursa reservada a l'elit de l'enduro estatal de les categories sènior i júnior, el primer gran al·licient de la jornada dominical. Per a Guerrero, el debut va ser sinònim de triomf. El novembre passat, el de Ronda va patir una lesió al genoll en la jornada de dissabte que li va impedir competir a la prova més prestigiosa de l'EnduRoc. Ahir, Cristóbal Guerrero va exhibir les seves aptituds i es va imposar amb una contundència inusual. Rere seu es va classificar el pilot català resident a Juneda Ramon Quer (Husqvarna), mentre que Víctor Guerrero (Yamaha), germà del guanyador, va completar el podi. Pau Tomàs, pilot de Husqvarna, va ser quart i Bernat Cortés (KTM) va signar el cinquè lloc final.

Amb el triomf, Víctor Guerrero tanca una notable temporada en la qual ha assolit la segona posició al campionat d'Espanya en la categoria E2; la vuitena al Mundial i la cinquena als reputats International Six Days Enduro (ISDE).

Una hora i mitja després de l'inici de la Race of Champions, a dos quarts de dotze del matí, la sortida de la prova de la categoria Amics va tornar a ser multitudinària. Els més de 300 pilots que hi van prendre part van iniciar la cursa seguint els paràmetres d'un format de sortida innovador a l'Estat que permet combinar l'espectacularitat d'una sortida de gran format amb la màxima seguretat per als motociclistes. El nou format va satisfer els participants. El guanyador de la cursa reservada als pilots aficionats va ser el gironí Miquel García (Husqvarna). Marc Serra (KTM) va pujar al segon graó del podi i Jordi Capellas (Montesa), al tercer. David Gómez (Husqvarna) i Jaume Plans (KTM), quart i cinquè classificats, van ocupar les altres posicions remarcables de la prova.

L'acte d'entrega de trofeus i guardons, que es va iniciar a dos quarts de quatre de la tarda, va posar el punt i final a la novena edició de l'EnduRoc, un esdeveniment que es referma com la gran festa de cloenda de curs de l'enduro a l'estat espanyol.