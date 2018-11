Els clubs de Berga s'uneixen per promoure l'esport entre joves

Quatre dels clubs esportius de Berga s'han unit per primera vegada per impulsar una activitat conjunta: un campus multiesportiu de Nadal per promoure la pràctica d'esports entre els joves. El Club Esportiu Berga, el Club Bàsquet Berga, el Club Handbol Berga i els Mountain Runners del Berguedà concentren esforços per oferir tres dies d'activitat amb la voluntat d'atraure joves d'entre 5 i 16 anys que vulguin provar les disciplines esportives, a banda dels joves que ja són membres dels clubs impulsors.

La iniciativa, batejada com a Campus Casalets, compleix una de les darreres voluntats de Josep Maria Casalets, home d'entitats traspassat fa un any. «Hem volgut mantenir el desig del Casalets i agrupar-nos per promoure l'esport entre els més joves», explicava dilluns en roda de premsa Marc Pons, president del Club Handbol Berga.

El campus tindrà lloc els matins dels propers 27, 28 i 29 de desembre a la zona esportiva i al camp municipal de futbol i els joves inscrits podran practicar totes les disciplines (futbol, bàsquet, handbol i trail) per grups d'edat. «Volem que sigui una oportunitat pels nois que ja formen part dels clubs, perquè puguin desconnectar i provar d'altres disciplines, i a la vegada, obrir-nos a tots els infants de la ciutat i la comarca que vulguin practicar esport aquests dies», va apuntar Sergi Torrabadella, director esportiu del Club Esportiu Berga.

Les inscripcions es podran fer a través dels clubs esportius i també a partir de les visites que els membres de les entitats faran als centres educatius.