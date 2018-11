Guanya una inscripció gratuïta per l'E-Bike Challenge Les Comes

Sortegem 5 inscripcions per l'E-BIKE CHALLENGE Les Comes, l'esdeveniment per BTT elèctriques que tindrà lloc aquest dissabte 1 de desembre a Les Comes (Súria).

Per optar a una de les inscripcions gratuïtes, només cal fer clic en aquest enllaç i participar en el concurs abans d'aquest dijous 29 de novembre.