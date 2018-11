L'entrenador del juvenil és el relleu temporal de Piti Belmonte al Manresa

L'entrenador del juvenil, Andreu Peralta, serà l'encarregat de dirigir de forma provisional el primer equip del Manresa, després de la decisió de Piti Belmonte de deixar el club, tal com avançava Regió7 diumenge. Peralta es fa càrrec del conjunt de Primera Catalana durant aquesta setmana, com a mínim.

La inesperada marxa de l'entrenador del CE Manresa, Piti Belmonte, comunicada per ell mateix, diumenge, als capitans, Manel Sala i Sergi Soler, ha enrarit l'ambient d'un equip que està lluitant per les places capdavanteres al grup 2 de Primera Catalana (amb un partit pendent, el que no es va jugar aquest diumenge davant el Vista Alegre, per l'accident que van tenir dos jugadors, Brian i Ruano). El CE Manresa és a només un punt dels capdavanters Viladecans i Mollerussa, equips que han disputat un partits més que el del Congost.

Malgrat que ahir va declinar fer declaracions, sembla que la primera opció per substituir, encara que de forma provisional, Piti Belmonte, per part del president José Luis Correa, és la del tècnic del juvenil Andreu Peralta, tot i que està dirigint un equip amb aspiracions de lluitar per assolir un ascens, el de Lliga Nacional.

Està previst que Peralta ja sigui el tècnic que dirigeixi els jugadors del primer equip manresà per tal de preparar el partit de diumenge al camp del Tàrrega. Caldrà veure quina temporalitat donen a Andreu Peralta, tenint en compte que el següent cap de setmana, el del 8 i 9 de desembre, és de descans. Sigui com sigui, Andreu Peralta es troba ara amb una plantilla curta, de només setze jugadors, dels quals dos segur que tampoc no podran jugar per lesió, Manel Sala i Romano. Tampoc es podrà comptar amb Brian, sancionat, i tenint en compte, com igualment ja va avançar a Regió7, que hauria de deixar el Centre d'Esports per motius laborals.