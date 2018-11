L'estabilitat avala el Baxi per ser a la Copa

La Copa del Rei no és objectiu ni exigència al Nou Congost, però després de l'excel·lent inici dels manresans en les primeres deu jornades de la lliga Endesa, l'equip de Joan Peñarroya s'ha col·locat, per mèrits, entre els conjunts que són candidats a ocupar una de les 7 places disponibles. I seran les properes jornades, després de l'aturada d'aquesta setmana pels compromisos de seleccions amb les finestres FIBA, les que hauran de determinar si el Baxi es fa fort en aquestes places d'honor, o bé es queda en la lluita per poder assegurar la permanència, que és la fita principal. En condicions normals, entre 12 i 13 victòries són les necessàries, al final de la lliga regular, per garantir la salvació; és a dir que el Manresa ja en tindria, en aquests moments, la meitat, les 6 victòries assolides en el total de 10 partits disputats.



Guanyar i perdre de poc

Els equips que vulguin ser en la fase final de la Copa al WiZink Center de Madrid del proper mes de febrer han de sumar una xifra de victòries que ho faci possible. A partir de 10 gairebé sempre s'hi ha entrat, amb 9 és quan es donen moltes vegades els empats que cal resoldre per les diferències de punts, la resta dels anotats a favor i en contra.

El Barça Lassa (9), el Baskonia (8), el Madrid (8) i l'Unicaja (8) són molt a prop d'assegurar la seva presència a la Copa del Rei, a més segurament com a caps de sèrie si no fallen. De moment, les altres tres posicions disponibles les ocupen l'Iberostar (6), el Baxi (6) i el Tecnyconta (6). Els llocs es defineixen pels punts a favor i en contra. El Manresa es troba amb un +3: ha guanyat i ha perdut per diferències força curtes. Les seves quatre derrotes van ser de només un punt contra el Joventut i no ha rebut pallisses quan ha cedit amb equips en teoria força superiors per plantilla: de 10 amb el Barça, de 9 amb l'Unicaja i de 13 davant el València, a la Fonteta.

Amb 5 victòries hi ha un grup de tres equips que també són uns clars aspirants per a la Copa del Rei: l'Andorra, el València Basket i el Joventut, que diumenge rebia una dura derrota a Saragossa, en la pista del Tecnyconta, on queia per 46 punts de diferència. Un dels habituals a la fase final, el Gran Canària, està força despenjat en aquesta ocasió, ja que tan sols ha guanyat tres partits.



Fuenlabrada o Estudiantes

Hi ha set places per a la fase final de la Copa perquè l'ACB decidia que a banda dels set primers en acabar la primera volta de la lliga (entre els quals es donava per fet que el Reial Madrid hi seria), cal guardar la vuitena d'amfitrió per a un altre equip de la comunitat madrilenya, el millor classificat en arribar a l'equador del campionat, després que s'hagin jugat les 17 primeres jornades.

El Fuenlabrada o l'Estudiantes són els dos equips que es disputen el lloc. Els de la ciutat del sud de la capital de l'Estat tenen avantatge (4 victòries) davant els col·legials (2), que, això sí, tenen pendent un partit ajornat amb l'UCAM.



El calendari manresà

El Baxi, que disposa de Dragovic amb contracte temporal fins al 15 de desembre, ha de jugar 3 partits a casa i 4 a fora en el que resta de primera volta.

En tot cas, els duels immediats són els que poden marcar quina serà la disposició del Baxi per a la Copa davant rivals que també s'hi juguen ser-hi. El Fuenlabrada, en la propera jornada, no pot badar en rebre els manresans per evitar que l'Estudiantes el pugui atrapar. El diumenge 16, al Nou Congost, es troben el Baxi i el Tecnyconta,

amb trajectòries similars.