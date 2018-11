Increïble triomf del Madrid després de resistir un setge

El Reial Madrid va assegurar la primera posició del seu grup a la fase inicial de la Lliga de Campions però va tornar a demostrar una imatge de clara vulnerabilitat. Els blancs van derrotar una Roma a la qual faltava el seu màxim golejador, el bosnià Edin Dzeko. I a fe que el va trobar a faltar. L'equip italià va errar una quantitat ingent d'oportunitats davant de Courtois i, a sobre, va regalar el primer gol a Bale, amb la qual cosa es va ensorrar moralment.

La primera part va ser dels locals. El Madrid, que té un nou incendi pel fet que Isco ahir no era ni a la banqueta, va defensar malament, amb problemes per sortir amb la pilota, i els romans van disposar de grans ocasions dins de l'àrea petita, com una de Schick que va treure Courtois amb el peu o, sobretot, una centrada de Kluivert que Ünder va enviar per damunt del travesser amb tot a favor.

En la primera jugada de la represa, entre Olsen i Fazio van regalar la pilota a Bale, que no va perdonar. El Madrid va poder jugar a la contra i, en una d'elles, Benzema va assistir amb el cap perquè Lucas Vázquez segellés el triomf. La Roma va claudicar i els madridistes van tenir un final de partit molt tranquil.