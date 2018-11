Una victòria per deixar Europa aparcada

El Barça necessita una victòria, tot i que també en podria tenir prou amb un empat, per assegurar el seu accés com a primer de grup als vuitens de final de la Lliga de Campions i, d'aquesta manera, treure tota la importància, per la seva banda, al duel del Camp Nou contra el Tottenham d'aquí a dues setmanes. Els blaugrana hauran de superar una plaga de baixes per lesió que els ha assolat els dar-rers dies, però recuperen Coutinho i Rakitic, dos titulars, per tal de poder assegurar els punts i centrar-se en la lliga. Si el Barça empata, també serà primer de grup de manera matemàtica en cas que l'Inter caigui al camp del Tottenham, a la mateixa hora, a Wembley.

Fidel a la seva filosofia, el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, va avançar que no farà «experiments» a l'onze inicial. «La nostra idea és ser primers i la intenció demà és de guanyar. Han vingut joves perquè tenim baixes, però la nostra idea és no especular per veure què passa en l'altre partit, perquè estaríem equivocats. Pot ser que ens guanyi el PSV i ho faci l'Inter, però si guanyem no hem de mirar ningú més».

En la llista hi ha jugadors habituals del filial com Riqui Puig, Chumi, Miranda, els porters Ezkieta i Peña i també Aleñá, tot i que aquest té fitxa del primer equip. De tots ells, Aleñá i possiblement Miranda o Chumi seuran a la banqueta. És complicat que ho faci cap altre.



El virus FIFA en diferit

Respecte dels problemes físics de l'equip, Valverde va mostrar tranquil·litat en dir que «en una temporada hi ha baixes de tot tipus i ens hi hem d'acostumar. Vam estar els dos últims partits de Champions sense Messi i ara en falten d'altres». Això sí, va apuntar a les seleccions com a causants dels problemes físics, no pas a les seves rotacions més aviat escasses. Segons Valverde, «gairebé tots els problemes que estem tenint afecten jugadors que han estat amb la selecció. En el cas d'Arthur, ha passat de jugar una competició a quatre, és nou per a ell i s'hi ha d'acostumar».

Un dels que no van anar amb els equips estatals és Rafinha, una baixa per a tota la temporada que el Barça podria rellevar amb una adquisició. Valverde va afirmar que «és una cosa que hem d'analitzar. Ha estat una sorpresa absoluta per com es va produir. El mercat d'hivern és a prop i haurem d'analitzar les circumstàncies».

També va parlar el xilè Arturo Vidal, que avui sembla que repetirà a l'equip titular i que va manifestar que «clarament estic més content, tinc més minuts, he jugat molt més i dos partits amb la selecció que m'han donat confiança». Vidal va admetre, això sí, que «al Barça hi ha jugadors espectaculars però amb treball m'he anat guanyant un espai i el tema ha millorat. He entrat ràpid al cor de molts aficionats del Barça i sento l'estimació. Encara falten coses i espero estar a l'alçada».



Van Bommel ho veu difícil

Per la seva banda, el tècnic del PSV Eindhoven, l'exjugador blaugrana Mark van Bommel, va admetre que «és clar que serà difícil guanyar el Barça. Ho va ser a Barcelona i també contra l'Inter i el Tottenham. La realitat és que som capaços de posar en dificultats aquests equips, ho mostren els partits anteriors». Així, va recordar que al Camp Nou «fins a la falta [transformada per Messi a la primera part] vam tenir ocasions» i va relativitzar les baixes que tindrà el conjunt de Valverde. «Que hi siguin no és mai bo, però tenen molts jugadors bons i poden mostrar un equip representatiu. Ja s'han classificat i és important, però segur que també ens voldran guanyar aquí».