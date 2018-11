Ander Mirambell rep una de les Medalles d'Honor de Barcelona 2018

Ander Mirambell, tres vegades olímpic als Jocs d'Hivern i màxim impulsor a Espanya de l'especialitat de l'skeleton, va rebre aquest dimecres una de les Medalles d'Honor de la Ciutat de Barcelona 2018. Aquest guardó s'atorga a diferents representants dels districtes de la ciutat i també a persones i entitats que han destacat, des de la seva labor professional o associativa, en l'àmbit de la participació, el voluntariat, l'esport i la cultura. L'alcaldesa Ada Colau va lliurar les medalles en un acte al qual també hi va assistir el tinent d'alcalde Gerardo Pisarello. En total, es van lliurar 25 medalles, 13 d'elles per a entitats, 7 per a dones i 5 per a homes.

La geògrafa Mercè Tatjer, en nom dels premats, va agrair les distincions. Entre les persones premiades, cal destacar l'actriu Rosa Maria Sardà i la periodista Susanna Griso. I entre les entitats, l'Associació Catalana pels Drets Civils. Ander Mirambell Viñas, de 35 anys, va residir a Manresa d'infant i es va iniciar en el futbol, abans de practicar també altres esports com l'atletisme i finalment la modalitat d'skeleton, amb la que es llança amb un trineu i pel gel i ha disputat les principals competicions internacionals, entre elles tres Jocs Olímpics. Des de fa uns anys ha tornar a tenir residència a la capital del Bages, ha format part del consell d'administració del Bàsquet Manresa SAE i ha competit pel Club Atlètic Manresa.

Mirambell és també un reconegut aficionat del RCD Espanyol i aquesta mateix setmana ha ingufurat una penya a Barcelona que porta el seu nom i és presidida per Bernardo Bernardos. És la 33a penya perica a Barcelona, la 155a a Catalunya, la 173a a Espanya i la 184a al món.