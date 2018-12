Disset equips del Bages i l'Anoia seran al Marroc Challenge 2018

Fins a disset equips de la Catalunya Central, sobretot del Bages, però també de l'Anoia, participaran, de l'1 al 8 de desembre, en el Marroc Challenge 2018, una prova 4x4 per etapes pels deserts marroquins, en concret des de Midelt, on s'inicia la primera jornada (després de les verificacions a Nador), fins a Saidia, on s'acaba el raid, sis dies després.

El Marroc Challenge és un raid de baix cost que combina la competició, l'aventura i la solidaritat. Segons l'organització, enguany es preveu una edició del Marroc Challenge de les més exigents, més aventurera. El traçat augmenta les dificultats pel pas per més zones de dunes, però també el clima pot afectar els participants, bàsicament espanyols i francesos.



Sis equips de Sant Salvador

Sant Salvador de Guardiola tornarà a estar representat al Marroc Challenge. Per tercer any consecutiu, veïns apassionats del motor d'aquesta població hi seran present. Enguany amb sis vehicles: en la categoria Raid TC el dorsal 402 (BMW X5); en Raid TT3, el 419 amb un Nissan Navara; en Raid TT2, el 401 amb un Toyota K2J 95, el 404, amb un Jeep Gran Cherokee, el 425, amb un Mitsubishi Montero; i en Adventure TT1, el 259 amb un Nissan Terrano II. Aquests equips portaran roba, calçat i material escolar (recollit al CEIP Montserrat i a l'Ajuntament) que serà entregada a una entitat solidària marroquina que col·labora amb l'organització del Marroc Challenge; també ha col·laborat en la recollida Cerco Sol (agència de lleure) i la casa de colònies Can Puig. El primer any, Sant Salvador de Guardiola va ser al Marroc Challenge amb quatre vehicles, l'any passat amb cinc i, enguany, amb sis.



La resta de participants

Altres equips participants de casa nostra seran al Marroc Challenge, com el dorsal 108 amb un Peugeot 309 (els Prats de Rei), el 109 amb un BMW 520 (Navarcles), el 113 amb un Audi 100 (Castellgalí/ Sant Quirze), el 204 amb un Range Rover (Santpedor), el 247 amb un Land Rover Discovery (Manresa), el 214 amb un Toyota Cruiser (Òdena), el 410 amb un Discovery 200 (Aguilar de Segarra/Calaf), 411 amb un Mercedes GE 300 (Santpedor), el 426 amb un Land Rover Defender (Manresa), el 432 amb un Suzuki Vitara (Manresa/Castellfollit del Boix) i el 433 amb un Mercedes 6 (Manresa).