L'Atlètic supera el Dortmund i el PSG ho té ara tot a favor

L'Atlètic de Madrid va aprofitar el regal del Borussia Dortmund, que només va poder empatar a casa contra un Bruges que jugarà la Lliga Europa, per pujar al primer lloc del seu grup, una posició que mantindrà si guanya en el darrer partit al camp dels belgues. Ahir va derrotar el Mònaco per 2-0, amb gols de Koke i Griezmann a la primera part, en un altre exercici de sobrietat.

Qui va fer un pas gairebé decisiu per ser a vuitens va ser el París Saint-Germain, que va derrotar el Liverpool per 2-1, amb gols de Bernat i Neymar, que van fer inútil el penal transformat per Milner. El Nàpols va derrotar per 3-1 l'Estrella Roja però haurà de fer un esforç per no caure per més d'un gol a Anfield en la dar-rera jornada per no quedar fora dels vuitens de final de la competició.

En el grup D, el Porto va segellar la primera posició en derrotar per 3-1 el Schalke, que també té segura la classificació per a la ronda següent, però com a segon classificat. Eder Militao, Corona i Marega van anotar per als portuguesos i Bentaleb per als de la conca del Ruhr. En el duel per ser a la Lliga Europa, el Lokomotiv encara no és mort, ja que va derrotar el Galatasaray amb gols de Krychowiak i Ignatjev.