L'equip juvenil empata i assegura la primera posició

El combinat juvenil del Barça celebra la seva classificació per a vuitens

L'equip juvenil del FC Barcelona va assegurar la primera posició del seu grup en la primera fase de la Lliga de Campions juvenil després d'empatar (1-1) al camp del PSV Eindhoven. Aquest resultat, combinat amb la victòria per 2-4 de l'Inter al camp del Tottenham, li permet quedar exempt de la propera ronda i classificar-se per als vuitens de final de la competició, que diputarà al Miniestadi.

Les coses van començar molt bé per al combinat blaugrana ja que, al minut 9, Ansu va dur a terme una gran jugada personal i la pilota va acabar al fons de la porteria defensada per Van Dorp. De tota manera, el PSV atacava i Arnau Tenas va haver d'intervenir en un xut d'Ittaharen. De tota manera, el Barça hauria pogut anotar el segon gol en un penal al minut 31, però Van Dorp va estar encertat i va enviar el xut de Jandro a córner.

La segona meitat va venir marcada per les oportunitats de dos conjunts. Tenas va atrapar un xut de Piroe, però el juvenil blaugrana va disposar de dues ocasions clares, una de Nico i una altra d'Ansu, però sense fortuna de cara a porteria. Més tard, Rosanas va salvar l'empat, però aquest va arribar al minut 74 en una bona acció de Vertessen. De tota manera, l'empat era un bon resultat, assegurava el primer lloc del grup i al Barça no li va fer falta un segon gol per obtenir el seu objectiu.

Pel que fa a l'altre partit amb presència d'un equip de la lliga espa-nyola, l'Atlètic de Madrid es va imposar per 3-0 al Mònaco, amb dos gols de Sergio Camello i un de Víctor Mollejo, i també té assegurat el primer lloc del grup, tot i el triomf del Dormund contra el Bruges (2-1).