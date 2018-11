Primer lloc segur però poca solidesa

El Barça va convertir ahir en un tràmit el darrer partit de la fase de grups de la Lliga de Campions, d'aquí a menys de dues setmanes al Camp Nou contra el Tottenham. Un tràmit per als seus interessos, ja que els anglesos es jugaran l'oportunitat d'entrar a vuitens, després d'haver derrotat ahir l'Inter a Wembley amb un gol de Christian Eriksen. A Eindhoven, l'equip de Valverde, amb moltes absències, va fer la feina però va tornar a ser molt tou a dar-rere. El PSV, amb molta empenta, va fer tres pals i va assetjar la porteria de Ter Stegen en deu minuts finals anguniosos. El control sembla lluny de l'equip, però aquest aparca la gran competició europea fins al febrer amb els deures fets.

El fred que feia al Philips Stadion, nom que no reconeix la UEFA per incompatibilitat de patrocinadors, va semblar que afectava els blaugrana en els primers minuts. Amb la baixa d'Umtiti, que es va ressentir del genoll esquerre, Sergio Busquets va trigar dos minuts a cometre l'errada habitual de cada partit per excés de confiança i a fer una falta perillosa tot seguit. L'uruguaià Gastón Pereiro va posar a prova Ter Stegen i, en el córner posterior, la rematada de De Jong va ser desviada a córner.

En els primers minuts, l'únic visitant que estava atent al joc, paradoxalment, era un Dembélé que buscava l'esquena d'Angeliño. El Barça, a poc a poc, va anar imposant el seu domini, però sense gaire profunditat, i va poder rebre el primer gol en una pèrdua ingènua de Rakitic que Pereiro va aprofitar per disparar al pal. Bergwijn va pressionar Ter Stegen, l'alemany va errar el rebuig i després va haver d'aturar el xut de Rosario.

Deu minuts de pressió

Els holandesos, però, ja havien fet el pas enrere, empesos pel control blaugrana, i el Barça va tenir els millors minuts entre el 30 i el 40 de partit. Després d'un altre xut alt de Pereiro, Vidal va avisar i Coutinho va iniciar un seguit de rematades. La seva la va desviar un defensa i, el córner posterior, Rosario va evitar que entrés una mitja xilena de Vidal. El mateix xilè va rematar de cap tot seguit i va ser Angeliño qui va evitar el gol damunt de la línia. La pressió seguia i van arribar dues rematades de Messi, en posició franca, però massa fluixes totes dues a les mans de Zoet. Després, l'argentí, ahir de fals nou, va assistir Dembélé, però aquest va fer una retallada de més.

La darrera ocasió de la primera part, però, va ser del PSV. En una errada de concepte flagrant en una falta lateral, Luuk de Jong va quedar aparellat amb Semedo i no va tenir problemes per rematar al travesser. El rebot el va recollir el lateral Dumfries i va enviar l'esfèrica al pal esquerre de Ter Stegen. Novament, la cobertura blaugrana deixava molts dubtes abans del descans.

Va semblar que es dissipaven a la tornada, quan Dembélé va rematar, aquest cop sí, a porta, massa desviat i Messi posava a prova novament Zoet en l'assaig del gol posterior. El PSV, però, va pressionar i va estar a punt d'obtenir premi amb una volea de Rosario que va poder sorprendre Ter Stegen.

De tota manera, el Barça semblava més ben posicionat damunt del camp, arribava a l'àrea, i en una transició va marcar el primer gol. Va ser una jugada personal de Messi, amb paret mínima amb Dembélé. L'argentí, envoltat de rivals i a l'àrea, va armar la cama i va sorprendre tothom, Zoet inclòs, que va reaccionar amb la pilota a la xarxa.

Sí, però no

Els següents van ser els millors minuts del Barça, que va avisar amb una rematada alta de Rakitic i un xut de Dembélé abans que arribés el segon gol a pilota parada. Falta frontal que Messi, per un cop, no dispara a porta. Penja la pilota tensa a l'àrea i Piqué, de volea, marca un gol de pissarra. Tot seguit, podia ser el tercer en una contra de Messi i Dembélé a la qual Malcom, que havia rellevat Coutinho, no va arribar.

Semblava que el partit estava liquidat i van començar els canvis, amb les retirades de Bergwijn i Dembélé, però el PSV no havia dit l'última paraula. En el darrer quart d'hora, Lozano va posar a prova Ter Stegen després d'una altra errada de Busquets i, per fi, De Jong, que ja feia estona que ho buscava, va anotar el gol local en rematar de cap una centrada d'Angeliño.

Sense cap control, el Barça es va defensar a l'àrea en els darrers minuts, en què Malen va errar una mitja volta en bona posició. Això sí, Malcom hauria pogut anotar el tercer si n0 hagués enviat alta una contra diàfana conduïda per Messi.

El Barça ja és a vuitens de final i com a primer de grup. Ha superat amb bona nota un grup molt complicat i res a dir d'aquesta banda, però la solidesa defensiva sembla lluny d'arribar i això és un problema.