Marc Garcia queda descartat de la llista de la selecció per jugar avui a Turquia

El jugador manresà del Montakit Fuenlabrada Marc Garcia va quedar descartat ahir de la llista de dotze jugadors que van viatjar a Turquia per disputar avui, a partir de les cinc de la tarda, un partit de classificació per al mundial de la Xina de l'any vinent, que podria donar, si no de manera definitiva, sí virtual, el passaport al conjunt que dirigeix Sergio Scariolo.

A més de Garcia també van quedar fora de la llista Edgar Vicedo (Estudiantes), Jonathan Bar-reiro (Tecnyconta Saragossa) i Xabi López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut).

Per tal d'obtenir la classificació matemàtica, Espanya necessita guanyar avui a Ankara i que Ucraïna perdi a casa contra Eslovènia. Si això no succeeix, tindrà una segona oportunitat diumenge, dia en què té un enfrontament directe a casa amb Ucraïna.