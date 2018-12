Nàstic, Espanyol, Algèria i Manresa, els seus destins

? Malgrat la seva edat, 29 anys, Andreu Peralta té un llarg bagatge com a entrenador, sobretot de futbol base. Va començar als alevins del Gimnàstic de Manresa. Posterioment va marxar a l'Espanyol per acompanyar Dani Fernández a l'infantil de Divisió d'Honor durant dos anys. En aquesta etapa va entrenar jugadors ara consagrats com Óscar Melendo, Marc Roca i Aaron Martín. De l'Espanyol va passar al Manresa, i va dirigir equips com l'infantil, l'aleví, el cadet B i el juvenil A amb Albert Noalart, i van aconseguir l'ascens a Lliga Nacional. Algèria i Aràbia van ser les destinacions següents durant un any i mig (futbol base) fins a retornar al Manresa la temporada passada, al juvenil B (amb ascens), tot i que va acabar portant també el juvenil A després de la marxa de Pablo Becerril, i es van quedar a les portes de la salvació a Lliga Nacional.