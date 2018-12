Avui, darrer dia per presentar candidats a la 18a Nit de l'Esport del Solsonès

Avui es tanca el termini per poder presentar totes les candidatures per a la 18a Nit de l'Esport del Solsonès. Serà un any més el Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, conjuntament amb totes les entitats esportives i escoles de la comarca i amb el suport del Consell Esportiu del Solsonès, els que l'organitzin.

La celebració de la vetllada es preveu dur-la a terme durant al proper 1 de febrer en el marc de la Sala Polivalent de Solsona. En aquesta convocatòria es reconeixeran aquestes categories: esport base dins de la categoria federada, esport escolar i reconeixement a una trajectòria, ja sigui des d'un punt de vista individual o bé des de l'àmbit col·lectiu.

Les entitats esportives i escoles poden fer arribar el nom dels seus esportistes per escrit o per correu electrònic acreditant-ne els mèrits al consell@elsolsones.cat.