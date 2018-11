El Beijing Gouan, equip de Jonathan Soriano, guanya la Copa de Xina

El vilomarenc Jonathan Soriano ha aconseguit el títol de la Copa de Xina gràcies a la victòria del seu equip, el Beijing Gouan, sobre el Shangdong Luneng en la final del torneig tot i que ell no ha pogut jugar per una lesió al bessó. Des del 2017 en el país asiàtic, Soriano ha marcat un total de 34 gols en els 36 partits oficials que ha disputat en les dues últimes temporades. A la lliga xinesa, l'equip ha acabat quart. El jugador, bagenc de 33 anys, es va formar als equips inferiors de l'Espanyol i més tard va jugar també al Barça, marxant el 2012 al Red Bull Salzburg austríac on va demostrar el seu gran olfacte golejador. En cinc temporades va marcar un total de 172 gols amb una mitjana de 0,85 per partit.

En la final de Copa de Xina, el Beijing Gouan va empatar (1-1) en el partit d'anada a casa amb un gol de Cédric Bakambu, exjugador del Vila-real, un resultat que ho deixava tot obert per al matx de tornada que s'ha disputat aquest divendres al terreny del Shandong Lueng. L'empat a 2 gols ha donat el títol a l'equip de Soriano gràcies als gols del canari Jonathan Viera (exjugador de Las Palmas) i Zhang, El Beijing Gouan s'ha avançat dues vegades en el marcador i ha merescut ser el campió.

Jonathan Soriano tanca aquesta temporada el compromís amb el seu actual club i és possible que fitxi per un altre club de la lliga xinesa, molt poderosa econòmicament.