El Betis accedeix a setzens i el Sevilla i el Vila-real se la jugaran a casa

Jornada de clarors i ombres per als equips de la lliga espanyola a la Lliga Europa. El Betis va derrotar l'Olympiacos (1-0) i va aconseguir l'accés als setzens de final de la competició, tot i que es jugarà el primer lloc del grup contra el Milan en la darrera jornada. El Sevilla, en canvi, va caure de manera sorprenent al camp de l'Standard de Lieja (1-0) i el Vila-real no va poder passar de l'empat a zero a Ibrox contra el Glasgow Rangers. Amb aquests resultats, tant els sevillistes com els castellonencs s'hauran de jugar el seu bitllet en el darrer partit del grup que, com a mínim, tots dos afrontaran als seus estadis.

El Betis va tenir-ne prou amb un gol de Canales per vèncer la resistència bètica i ara haurà de guanyar al camp del modest Dudelange el darrer dia per acabar primer, davant del Milan. Ahir, els italians també es van classificar després de derrotar per un 1-2 els luxemburguesos i acabar vencent per un fictici 5-2, amb dos autogols visitants inclosos.



Entrebanc inesperat

Pel que fa al líder de la lliga espa-nyola, el Sevilla, va actuar amb una barreja de titulars i suplents i ho va pagar amb una derrota per 1-0 al camp de l'Standard. Un gol de Djenepo, al minut 62, provoca que l'equip de Lieja empati a punts amb el Sevilla, el qual, a més, va veure com li expulsaven Sarabia. En la darrera jornada, els andalusos reben el Krasnodar, líder del grup, i l'han de vèncer per no quedar eliminats per una victòria de l'Standard al camp dels turcs de l'Akhisarspor.

Pel que fa al Vila-real, va jugar tota la segona part amb un home més per expulsió de Candeias, però els de Calleja no ho van aprofitar. Queden líders, amb els mateixos punts que el Rapid de Viena, un més que el Rangers i dos més que l'Spartak de Moscou, visitant de l'Estadi de la Ceràmica en l'últim partit