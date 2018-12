L'Espanyol redueix el deute i també el nombre de socis

El deute econòmic de l'Espa-nyol està per sota dels cent milions d'euros, dels quals el club blanc-i-blau en deu 61 al seu president, Chen Yansheng. Així ho va anunciar ahir el seu director general corporatiu, Roger Guasch, que també va desvelar que es deuen 25 milions més de préstecs i 9 d'altres conceptes. Per contra, el club ha perdut 3.449 socis respecte de la temporada passada. Ara mateix en té 23.612. L'augment de la mitjana del preu de l'abonament de 50 euros podria ser una de les causes que poden explicar aquest descens.