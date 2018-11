El Manresa FS juga per primera vegada a la pista del Segorbe

En la dotzena jornada de la competició de Segona Divisió B, i després de l'àmplia victòria contra el Canet al Pujolet (11-1), el Manresa FS es desplaça per primer cop a Segorbe (Castelló).

El conjunt castellonenc, que per cinquena temporada juga a Segona Divisió B (estava en un altre grup), és qui marca el descens de la categoria. És tercer per la cua amb vuit punts, malgrat que aquesta classificació pot ser enganyosa si es té en compte el seu potencial real. Ha marcat 34 gols i n'ha rebut 50 (el Manresa FS, 64 i 37, respectivament).

Ricardo Iñíguez és el tècnic que dirigeix el Segorbe; prové de la selecció de Guinea Equatorial. Com a fitxatge més rellevant i únic aquesta temporada ha estat el de Diego Muñoz, incorporat del maristes de Tercera estatal, filial del Llevant. Segorbe està jugant els seus partits al pavelló Multiusos ja que el seu habitual s'està arranjant després dels aiguats de fa unes setmanes. A casa seva, el Segorbe ha jugat cinc partits, dels quals n'ha perdut tres (amb el Mataró, La Unión i el Pallejà) i n'ha guanyat un (a l'Escola Pia) i n'ha empatat un altre (amb el Canet). A fora, dels sis partits jugats, n'ha perdut quatre i n'ha guanyat dos.

El Manresa FS, que és a només tres punts del segon classificat, té la baixa de Tanti i el dubte de Josan; per contra, sembla factible l'entrenada a la convocatòria del porter solsoní Bixi, un cop donat d'alta de la seva lesió abdominal. També és probable faci el desplaçament el jugador de l'equip juvenil Pol Flotats.