El Montakit fitxa Gibbs per dos mesos com a substitut del lesionat Popovic

L'escorta nord-americà de 23 anys Jack Gibbs s'ha compromès per un període dos mesos amb el Montakit Fuenlabrada i debutarà en el partit amb el Baxi Manresa el diumenge 9 de desembre (12.30 hores) al Fernando Martín. S'ha de recordar que el proper cap de setmana no hi ha lliga Endesa per les finestres FIBA que tenen les seleccions, els partits vàlids per a la classificació del mundial.

El Fuenlabrada l'ha fitxat en espera de quina sigui la recuperació d'un dels seus homes més importants, Marko Popovic. El croat, amb una lesió muscular de la qual no s'ha dit el temps que el mantindrà de baixa, no va jugar el matx de lliga que el Montakit va perdre dissabte amb el MoraBanc Andorra (79-85).

Jack Gibbs va jugar la temporada passada a l'Spirou Charleroi de la lliga belga. Segons ha informat el Fuenlabrada, se n'espera que aporti energia, verticalitat i molta frescor. En atac juga bé quan ha d'assumir situacions de joc amb el bloc directe, és capaç també de penetrar i acabar les situacions amb les dues mans, a més a més de saber aprofitar els avantatges a camp obert. Pel que fa a defensar, amb la seva joventut i amb bones cames pot plantar els jugadors als quals s'ha d'enfrontar. En el curs 2016-17 va ser un referent quan era a les files de la Universitat de Davidson, amb mitjanes de 22,1 punts, 4 rebots, 4 assistències i 1,3 pilotes robades. En el seu salt cap a Europa, a l'Spirou Charleroi, va jugar un total de 39 partits entre els disputats a la lliga belga i FIBA Eurocup. Amb una mitjana que va ser de 21 minuts en pista, va fer uns números de 13,5 punts, més 2 rebots i 2 assistències. Va oferir uns bons percentatges pel que fa als llançaments, amb el 44% en els triples i el 81% en els llançaments de lliures.

És previst que Jack Gibbs, que, segons ha informat el Montakit Fuenlabrada, amida 1,83 metres i té 23 anys, es pugui incorporar als entrenaments del Montakit i a les ordres de l'entrenador Ché García demà, després d'haver superat el corresponent examen que li faran els serveis mèdics.