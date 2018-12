Els triples del CSKA aparten el Reial Madrid del lideratge

El Reial Madrid va quedar descavalcat de la primera posició de l'Eurolliga en caure a casa davant del CSKA de Moscou (88-93), en un duel en què el conjunt rus va marcar les diferències des de la línia de tres punts. 15 triples de 26 intents va ser l'esplèndida estadísica del conjunt d'Itoudis, que va escapar-se en un bon tercer quart, en què va arribar a anotar 29 punts, i va mantenir la línia en el darrer, tot i el concert arbitral de Pukl, Rocha i Panther, que no va deixar content ningú.

El Madrid, que perd el seu tercer partit seguit després de caure al Pireu contra l'Olympiacos i al Palau davant del Barça a la lliga, va començar bé el duel, impulsat per un bon Campazzo, autor al final de 23 punts, i amb la defensa i l'actitud de Rudy Fernández, que va acabar amb 19. En el tercer quart, però, es van despertar tant Higgins, que va finalitzar amb 24 punts, com Clyburn, que en va totalitzar 18. A còpia de tirs exteriors, ben secundats per suports com Hines o Kulagin, els russos van aconseguir situar deu punts d'avantatge just abans del darrer descans (57-67).

En l'últim període, el públic es va centrar molt en els àrbitres i els jugadors del Madrid, que troben molt a faltar Sergi Llull, van anar marxant del partit. Reyes va ser l'únic que va posar-hi contundència i el partit va quedar sentenciat amb el momentani 80-90 de De Colo, tot i que dos 3+1 de Campazzo al final van comprimir el resultat final.



El 'Granca' s'estrena a fora

L'altre equip de la lliga Endesa que jugava ahir va ser el Gran Canària, que va aconseguir la seva primera victòria a domicili de la competició en vèncer al camp del Darussafaka per 71-75. En els moments decisius, Strawberry va obrir forat i els punts de dos ex del Manresa, Eriksson i Oliver, van fer vèncer l'equip de Maldonado. El suec, precisament, va ser el màxim anotador del partit, amb 23 punts i cinc triples.

Pel que fa als altres partits d'ahir, el Zalgiris es va imposar per 83-78 a l'AX Milà i el Maccabi va apallissar per 95-71 el Bayern. Avui, el Barça Lassa rep el Fenerbahçe (21 hores) i el Baskonia visita l'Anadolu Efes (18 hores).