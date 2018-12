Els atletes del CAM i del CAI faran proves de ruta i cros

Ruta i cros seràn els compromisos de competició per a aquest proper cap de setmana per als atletes de l'Avinent CA Manresa. Fins a València es desplaçarà l'atleta de l'entitat David Martínez per prendre part diumenge en la 38a Marató de València. D'altra banda, Meritxell Soler i Abel Casalí participaran en la tercera Mitja Marató de Figueres.

Un bon gruix de joves corredors d'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles prendran part diumenge en el tradicional Cros Internacional de Catalunya - Ciutat de Granollers, en la seva 52a edició, prova puntuable per al Gran Premi Català de Cros que organitza la Federació Catalana d'atletisme.