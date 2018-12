El Barça queda molt curt amb el poderós Fenerbahçe

Oriola no pot parar Lauvergne

Oriola no pot parar Lauvergne ENRIC FONTCUBERTA/EFE

Una gran diferència tant pel que fa al marcador, la duresa i la qualitat de les plantilles. Anit es va veure, al Palau Blaugrana, com un dels equips que talla el bacallà els darrers anys a l'Eurolliga, com el Fenerbahçe, es menjava sense compassió un Barça Lassa que fa ja temps que no entra dins els play-off i mira de ser-hi enguany amb la veterania a la banqueta de Pesic. Però l'equip està lluny del que té Obradovic a les mans i que ha manat l'Eurolliga a les últimes edicions amb el Madrid i el CSKA.

L'equip turc, més potent des del punt de vista físic i molt vertical en el joc d'atac, va dominar des d'un 6-8 a la primera part quan el seu màxim avantatge va arribar a ser de 15 punts. Muhammad no era frenat amb els seus tirs exteriors i els turcs es van escapar gràcies a un 10-18 que Pierre Oriola, amb 7 punts seguits i energètic, va poder tallar. En acabar el primer quart el resultat era de 17-23.

L'inici del segon període, amb un Datome desbocat, era terrible per als blaugrana, que veien com els visitants es posaven amb un 23-38. Una oportuna tècnica que va forçar Pesic i la revolució que en pista va suposar Hanga van fer possible una gran retallada dels del Palau (36-42). Tot i axí, els de Zeljko Obradovic van arribar amb 9 punts d'avantatge al descans.

La segona part va ser un recital, un monòleg del Fenerbahçe, ahir sense un dels seus líders, el base grec Sloukas. No li va fer falta. Des d'un 42-54 (min 27), el Barça ja va tenir clar que no podria guanyar. Fins i tot Pesic va retirar Singleton i Tomic; una enganyosa reacció va acostar els locals(58-68, min 34) abans del definitiu cop sobre la taula dels visitants (60-81). L'Efes va vèncer clarament el Baskonia per 96-85, a Istanbul.