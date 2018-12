El manresà Thierno Diallo serà avui al memorial Blume

El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo, participant en el mundial passat de Doha i medallista d'or als Jocs Mediterranis de Tarragona, prendrà part avui en la 39a edició del memorial Joaquim Blume de gimnàstica artística, una de les cites més tradicionals del final de temporada del panorama internacional. El pavelló de la Vall d'Hebron ja ha esgotat les 2.200 localitats per gaudir d'un espectacle que també tindrà el campió del món a la capital qatariana, el rus Artur Dalaloyan.

L'Egiba també hi havia d'aportar la gimnasta de Fonollosa Andrea Carmona, però no hi podrà participar ja que està lesionada. Carmona va participar a l'europeu passat de Glasgow i va assistir com a suplent de l'equip estatal a Doha. El club manresà també aporta dos integrants a l'exhibició de Special Olympics que es farà durant el memorial. Es tracta de Carles Calavera i de Julie Olivé, que tindran l'oportunitat de demostrar-hi les seves habilitats.



Quatre finalistes al mundial

La categoria masculina tindrà una participació espectacular. A més de la presència de Dalaloyan, hi haurà quatre gimnastes més que van entrar a la final dels 24 millors a Doha. Es tracta del japonès Kazuma Kaya, del xinès Yang Jiaxing i de l'alcoià Néstor Abad. La participació encara hauria pogut ser més gran si no hagués estat per la baixa d'última hora de l'actual subcampió olímpic i vencedor del memorial Blume en les edicions del 2012 i del 2014, l'ucraïnès Oleg Verniàiev.

Pel que fa a la categoria femenina, la principal favorita a obtenir la victòria serà Zsofia Kovacs, or en asimètriques i també en bar-ra d'equilibris a la Copa del Món del 2018. També hi participaran altres competidores d'alt nivell com ara la italiana Lara Mori, la suïssa Ilria Kaeslin i la russa Angelina Simakova.

Pel que fa als catalans, en homes, a més de Diallo hi haurà Rubén López i Joel Plata (Sant Boi) i Daniel Mendieta (CG Osona), a més de l'integrant de la selecció estatal, el mallorquí Nicolau Mir (Xelsca). En la competició femenina destaca la presència de Laura Bechdejú (Salt) i de Violeta Sánchez (l'Hospitalet), a més de Clàudia Villalba (CG Terrassa) i Alba Petisco (Les Moreres), que participaran fora de concurs. Tots ells intentaran aprofitar aquesta nova competició internacional.