Òdena espera uns 250 participants demà en el seu desè duatló

Òdena serà l'escenari demà de la desena edició del seu duatló, una prova que s'emmarca en el setè Campionat de Catalunya de Policies i Bombers i puntuable per al Circuit Català de Duatló de Muntanya i la Lliga de Clubs.

Tot i que la prova forma part d'aquests dos campionats, la cursa és oberta a tothom i espera acollir al voltant de 250 atletes i prop de 400 visitants a la prova.

En la presentació de la cursa, que es va fer dies enrere al saló de plens del consistori odenenc, el director de la cursa, Carles Pérez, va explicar el desenvolupament de l'esdeveniment esportiu i els seus aspectes tècnics. Així, la cursa consistirà en un primer tram de 5,4 quilòmetres de cursa, seguit de 22 quilòmetres de bicicleta de muntanya i 2,7 quilòmetres més de cursa a peu.



Donació benèfica

Tal com va succeir l'any passat, un percentatge de cada inscripció es destinarà com a donació a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. L'entorn natural de la vila serà un dels aspectes a tenir en compte per a tots els participants, com ja va destacar el regidor d'Esports, Valentín Robles.

El fet que la cursa formi part del campionat català de policies i bombers també assegura una bona participació a la cursa, que començarà a dos quarts d'onze del matí a la plaça de la Font.