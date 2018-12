Pau Gasol: «No sé quan tornaré, els metges em cuiden molt»

El pivot català Pau Gasol no sap quan podrà tornar a jugar després de la seva lesió, fractura per estrès, al peu esquerre. El jugador dels San Antonio Spurs ha afirmat que està en mans del seu equip, els quals «m'estan cuidant molt, per millorar i recuperar-me».

Gasol, de 38 anys, explica que ha afrontat la lesió «com a part de la vida d'un esportista». El jugador ha penjat un missatge a Twitter en el qual dona les gràcies «a tots els que m'han donat suport. En els 18 anys de carrera a la NBA he tingut prou sort de no tenir gaires lesions». El jugador de Sant Boi ha explicat que «els professionals de la medicina dels Spurs em cuiden, però no sé la data de retorn».