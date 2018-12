El Club Patí Manresa (esquerra) va pujar tres cops al podi al torneig d'Olost. Júlia Centelles va ser primera en precertificats, Elia Comellas, segona en juvenils, i Núria Fígols, tercera a iniciació B. Pel que fa als resultats de l'Associació Guardiolenca (dreta, amb només tres de les medallistes), victòria per a Abril Herrero en minis i terceres posicions per a Lucía Ruiz (mini), Clara Miralda (iniciació), Berta Pardillo (iniciació C) i Mariona Miralda (precertificat).