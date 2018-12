«El que veiem és que l'aposta pel futbol no existeix per part de l'Ajuntament de Manresa»

El CE Manresa no passa el seu millor moment com a entitat. La marxa de l'entrenador del primer equip, Piti Belmonte, ha destapat la caixa dels trons. El president de l'entitat, José Luis Correa, ha reconegut que s'ha quedat molt sol en la gestió del club, tenint en compte que pesos pesants de la directiva han hagut de plegar, la majoria per motius de salut. Correa ha buscat complicitats amb l'Ajuntament però no n'ha trobat.



Entén la marxa de l'entrenador Piti Belmonte, a mitja temporada, i amb l'equip a la part alta de la classificació?

Ja feia unes setmanes que el tècnic ens havia parlat de la seva intenció de marxar; fins i tot ens va dir que tenia alguna oferta de Tercera Divisió. Vam quedar que analitzaríem la situació, però el que sí que ens ha sorprès és que es precipités el seu comiat i marxés diumenge, quan estava previst que es mantingués en el càrrec fins al partit de demà a Tàrrega. La idea era, com que hi ha l'aturada el proper cap de setmana, tenir més temps per trobar una solució, encara que segurament hauria estat la mateixa, la de comptar amb Andreu Peralta, l'entrenador del juvenil, almenys els propers partits abans de les festes. Aquest dijous vaig parlar amb la plantilla vaig trobar predisposició per part de tots els jugadors.

Piti Belmonte va declarar que havia vist una clara degradació en el club. Què n'ha de dir?

Doncs que fins i tot hi puc estar d'acord. A la junta directiva del Manresa hi havia quatre pilars i jo mateix, un cinquè. Lluïsa Tulleda ha hagut de deixar l'entitat per problemes de salut, Lluïsa Nadal també ha estat intervinguda i potser haurà de canviar de residència, Luis Villa es troba a l'Argentina per motius personals i Toni Matamala també ha hagut de passar pel quiròfan. Davant d'aquesta situació tan atípica és clar que, sobretot, la gestió se n'ha ressentit. A més, Jesús Barón és a Andorra, amb el Sant Julià i no pot dedicar temps al Manresa. I jo estic obrint una nova empresa a Bilbao i les d'aquí no han anat gaire bé aquest any. S'ha ajuntat tot. Mentre els aspectes esportius van funcionant amb el secretari tècnic del primer equip, els coordinadors de futbol base, els entrenadors, etc, la part institucional no funciona per la poca presència de directius. Això ho vam comunicar a l'Ajuntament per veure si podíem trobar una solució, i la resposta va ser «ja ens anireu informant».

Quines peticions concretes es van fer a l'Ajuntament?

Amb la baixa tant de Lluïsa Tulleuda, que portava la gestió del club, com de Lluïsa Nadal, relacionada més amb el dia a dia, necessitem una secretaria forta. Aquesta va ser una petició; l'altra, que donessin una empenta a la unificació amb el Gimnàstic, entitat a la qual el mateix Ajuntament avala el cost de la gespa artificial. També vam sol·licitar ajuda per trobar patrocinadors, com fan per al bàsquet, però no només per a nosaltres, sinó que per al futbol en general. Però el que veiem en el fons és que l'aposta pel futbol no existeix per a l'Ajuntament de Manresa. Això, tenint en compte que ens movem amb una xifra molt elevada de llicències de futbolistes.

Què vol dir amb donar una empenta a la unificació amb el Gimnàstic de Manresa?

Crec que les dues entitats necessitem aquesta unificació i se n'està parlant. Però caldria que l'Ajuntament es fes càrrec de les despeses de la instal·lació del Gimnàstic Parc, la llum, l'aigua, manteniment, etc, i a partir d'aquí poder fer un pressupost conjunt, també per al primer equip, i aprofitant els jugadors que puguin sortir de la base. Aquesta crec que és l'única solució per fer un futbol fort. Però Jordi Serracanta, que semblava ser l'únic interessat a l'Ajuntament, ja ha comunicat que no seguirà com a regidor... Fa temps que tant el Nàstic com nosaltres estem esperant gestos de complicitat de l'Ajuntament i el que fan és tirar pilotes fora.

Davant d'aquesta crisi de gestió per la falta de directius, què pensa fer?

Ara aquest mes de desembre mirarem de trobar-nos els directius que quedem per prendre les decisions que calguin.

Està previst tirar la tovallola pel que fa al primer equip?

Això no, perquè mantenim un compromís, sobretot amb els jugadors. Ara apostem per Andreu Peralta, a veure com va i, si s'escau, fins i tot incorporarem algun jugador més perquè ara mateix amb les baixes que hi ha hagut, la plantilla ha quedat molt curta. El que no volem és deixar el juvenil despullat perquè també es juga coses importants a la seva categoria. Si al final considerem que s'ha de fer algun canvi dràstic, el que és clar és que no deixarem el club penjat. Esperarem fins que trobem algú que es faci càrrec de l'entitat. Ara bé, ara mateix, el que podria ser una solució per al present seria trobar algunes persones que volguessin entrar a la junta per rellevar les baixes importants que hem tingut. També és clar que com a patrocinador jo ja no puc mantenir els 100% del que aporto actualment. Crec que en aquests més de set anys hi he posat més del que hi havia de posar, sobretot per com veus el suport que tens.