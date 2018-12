Resultats de diferent signe per al CN Minorisa arxiu particular

El segon equip del CN Minorisa (Tercera Catalana) va perdre de forma clara a la piscina del CN Badia per 19 a 9. En cadets (foto), empat manresà a casa amb el GEiEG/Banyoles (7-7), i derrota a Premià (14-5). I en benjamins, cara i creu per al CN Minorisa, amb victòria sobre el Premià (3-2) i derrota a casa del CE Mediterrani per 5 a 1; malgrat això, i en no disposar de suficients jugadors, en els dos partits de benjamins el resultat és de derrota del CN Minorisa per 5 a 0.