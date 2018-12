Samuel Umtiti no s'operarà i seguirà un tractament a Qatar

Samuel Umtiti, central francès del FC Barcelona, no passarà pel quiròfan per tractar-se la lesió al genoll que el va impedir jugar en el darrer partit, al camp del PSV Eindhoven, i que feia dies tenia el jugador i els serveis mèdics amb tensió. Finalment, la voluntat del jugador de no operar-se és la que ha acabat imposant-se.

Ahir el club, amb una nota de premsa, va infomrar que Samuel Umtiti, campió del món amb la selecció francesa a Rússia aquest estiu passat, «seguirà un tractament conservador per poder resoldre les molèsties al genoll esquerre». Segons el Barça, el jugador s'ha de traslladar ara «a Doha (Qatar), on durant les properes setmanes seguirà aquesta teràpia, que es fa sota supervisió dels serveis mèdics del FC Barcelona».