El Barça busca recuperar el lideratge

El Barça té avui un doble repte. D'una banda, el numèric. Ha de vèncer per posar pressió al Sevilla, que a continuació haurà de defensar el lideratge al camp de l'Alabès. De l'altra, ha de convèncer una afició que ja fa setmanes que veu que el seu equip és vulnerable, que rep molts gols i que ha patit en els darrers duels, amb la derrota contra el Betis, l'empat, i gràcies, al Wanda Metropolitano i la victòria força miraculosa al camp del PSV Eindhoven.

A més, l'equip de Valverde afronta una de les parts més dures de l'any, amb moltes baixes. Amb les absències de Sergi Roberto, de Vermaelen i d'un Umtiti que es nega a operar-se del cartílag del genoll esquerre, la defensa va justa, amb els quatre titulars i poca cosa més. Al centre del camp, Arthur no s'ha recuperat per jugar avui, a més de la baixa de llarga durada d'un Rafinha que podia ser una bona alternativa. A la davantera, falta Luis Suárez, amb la qual cosa es pot veure com reacciona Dembélé en la seva tornada al Camp Nou.

Davant hi haurà un Vila-real que té més nom que no pas fets. El conjunt castellonenc està fent una mala campanya a la lliga, però té jugadors de prou nivell per donar un ensurt, com Fornals, Bacca o Gerard Moreno.



Espera oposició

Abans del duel d'avui (18.30 hores, BeIN LaLiga), Valverde va afirmar que els jugadors del Vilareal «es relacionen bé amb la pilota» i no creu que hi renunciïn. «Espero un Vila-real que ens pressioni a dalt en determinats moments, sobretot en la sortida del joc, com ha fet des de l'inici de la temporada».

Per a l'entrenador del Barça, «si tinc la referència de l'any anterior, ens van tancar molt els espais per dins i ens van crear molts problemes per a la circulació. Serà un partit difícil perquè vénen de guanyar a casa el seu primer partit i ens plantaran cara».

Arribats a aquest punt, Valverde va fer balanç del primer terç del curs ja consumit. «Ara mateix m'interessa recuperar el primer lloc de la classificació. Pel que fa a les crítiques, sempre n'hi haurà, res de nou sota el sol. Hem tingut problemes durant la temporada, a la lliga, però em preocupa més sortir viu de la roda de premsa d'avui», va dir amb sorna.



Preocupació per Umtiti

Respecte d'un dels temes d'actualitat del club, la lesió d'Umtiti,que ha decidit no operar-se del cartílag del genoll esquerre, va argumentar que «és la seva lesió i ha d'estar convençut d'aquestes coses, pensar el millor per a ell, i hem de fer el que sigui per ajudar-lo. Esperem que en poc temps això sigui així. No és senzill, però al final és el jugador qui té l'última paraula».

En ser preguntat sobre si fitxaran, va indicar que «d'aquí fins que arribi el mercat d'hivern hem de tibar amb els nostres jugadors i els del B. Després haurem de valorar la situació. En qualsevol cas, hem de veure com va evolucionant la lesió de Samu i hem d'obligar-nos a ser optimistes, en el sentit que fins i tot pot venir bé» de la recuperació conservadora que té previst fer a Doha.



Quatre-cents partits

Avui, Valverde viurà una altra efemèride, com és la de fer 400 partits com a tècnic de Primera Divisió. «No sabia que era una xifra tan rodona. Se suposa que són molts, però quan estàs entrenant no vas comptant els partits que fa que hi ets. És una xifra rodona i gran, es troba en una posició més propera al final que a l'inici».

Segons el seu punt de vista, «en els equips grans sempre es vol apallissar, guanyar per molta diferència, jugar molt bé i generar moltes ocasions. Però cal conviure amb tot el que passa. En alguns partits hem fet un joc espectacular i anem pas a pas».

De cara a l'equip titular, s'albiren poques sorpreses i canvis respecte del que va derrotar el PSV Eindhoven. El fet que l'equip jugui dimecres partit de la Copa del Rei contra la Cultural Lleonesa fa pensar que serà llavors quan Valverde faci rotacions i que els jugadors que no tenen tants minuts puguin tenir la seva oportunitat de jugar.