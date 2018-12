La cadena pública italiana Rai Sport anuncia que Rabiot i el club blaugrana han arribat a un acord

El centrecampista del París Saint-Germain Adrien Rabiot podria haver arribat ja a un acord definitiu amb el FC Barcelona, segons va informar ahir la cadena pública italiana Rai Sport. Segons aquest mitjà, el jugador francès, que acaba contracte amb els parisencs el proper mes de juny, ja hauria decidit incorporar-se al club blaugrana la temporada vinent.

Així, la periodista Claudia García va informar a Rai Sport que l'entorn de Rabiot es va reunir fa uns quants dies amb els dirigents del Barça per tancar l'acord. Va ser un sopar en què el pacte va quedar segellat. Sempre segons la mateixa informació, les dues bandes haurien arribat a un acord econòmic basat en un contracte anual de 13 milions d'euros nets, a part de complements. Cal recordar que Rabiot arribaria gratis al Barça i que, per tant, segurament s'embutxacaria una bona prima de fitxatge per aquest motiu.

La notícia hauria sortit a Itàlia perquè alguns equips de la lliga d'aquell país, com ara la Juventus, s'haurien interessat per la situació del centrecampista esquerrà, que ara mateix actua amb el seu equip amb intermitència. De fet, avui el PSG juga al camp del Girondins de Bordeus i cal veure si Thomas Tuchel, el tècnic dels capitalins, l'utilitza o no. El PSG podria respondre apartant-lo de la titularitat aviat.