El Cadí no es refia d'un Sant Adrià que encara no sap què és guanyar

La victòria del Cadí la Seu contra el Mann-Filter (90-56) no deixa de fer tocar de peus a terra Bernat Canut i el seu equip. El conjunt urgellenc juga aquest diumenge (13 hores) al pavelló Marina Besós i no es refia gens d'un Sant Adrià que encara no sap què és guanyar però que posa moltes dificultats a qualsevol rival a la seva pista. «Serà un partit molt difícil. Crec que ho hem remarcat suficientment durant la setmana», afirmava el tècnic urgellenc, que espera poder disposar amb totes les integrants de la plantilla, tot i les molèsties que arrosseguen algunes d'elles. El to mostrat contra el Saragossa no ha de fer apartar l'equip ni un mil·límetre de la línia de treball i dedicació, Canut ho té clar i d'aquí que una part del treball fet durant la setmana hagi estat el d'advertir que el Sant Adrià «és un bon equip amb molt bones jugadores». Certament, alguns dels seus referents la temporada passada (Belén Arrojo, Julia Reisingerova) han deixat l'equip. Però manté un grup força cohesionat al qual no li estan acabant de sortir les coses, sobretot pel que fa a resultats. Però «ens posaran en problemes», avisava el tècnic de la Seu d'Urgell.

El Cadí ja va haver de suar per vèncer en la semifinal de la Lliga Catalana. Sols un triple a darrera hora d'Andrea Vilaró va permetre sumar el triomf. És cert que «ni elles són el mateix equip ni nosaltres tampoc». Tots dos conjunts han fet canvis de peces respecte d'aquell enfrontament. I les de la Seu, des de llavors, han incrementat molt el seu potencial interior amb l'arribada de Merritt Hempe, a banda que Canut ja pot disposar ara de Shereesha Richards en plenitud de facultats.