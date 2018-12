El City de Pep Guardiola no afluixa i es manté intractable a la Premier

El Manchester City va ratificar el seu domini a la Premier League amb una victòria sobre un combatiu Bournemouth (3-1). El conjunt del santpedorenc Pep Guardiola va sumar tres punts més en un gran partit de l'extrem Leroy Sané. Un triomf que, a més, exigeix avui el Liverpool a guanyar el derbi contra l'Everton per no despenjar-se de la lluita per la primera posició.

El City assumia el risc que l'esforç a Lió en la Champions li passés factura a la lliga, però Guardiola va recórrer a les rotacions per donar un descans als habituals. Així, Agüero va seure a la grada i va entrar Gabriel Jesús. També van descansar homes de transcendència com Walker o David Silva. Uns canvis necessaris però que va trobar a faltar el City davant del Bournemouth, molt més relaxat que de costum, sense el ritme imparable d'altres tardes a Manchester.

L'1-0 va despertar els locals però no va intimidar el Bournemouth, atrevit davant de qualsevol gegant. Així, als darrers minuts del primer temps, va empatar. Tot i això, el City va reaccionar a la represa amb gols de Danilo i Sané.



El United cedeix dos punts

El Manchester United de José Mourinho va mostrar novament la seva gran irregularitat en la visita al camp del Southampton, un dels equips que ocupa les últimes posicions de la taula.

Els diables vermells es van trobar amb un 2-0 desfavorable en els primers vint minuts, i això els va fer anar a remolc. L'United va reaccionar abans d'acabar el segon temps, en igualar el partit amb gols de Lukaku i Ander Her-rera. Els homes de Mourinho, però, no van ser capaços de capgirar el resultat

D'altra banda, el Crystal Palace va guanyar el Burnley (2-0), el Leicester al Watford (2-0), el West Ham al Newcastle (0-3) i el Brighton al Huddersfield Town (1-2).