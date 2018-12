Diallo queda en vuitena posició al Memorial Blume

El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo va finalitzar en vuitè lloc la seva participació en el Memorial Joaquim Blume, que es va celebrar ahir a Barcelona i que va tenir un gran cartell de competidors. Diallo, que enguany va guanyar els Jocs Mediterranis amb l'equip estatal, a més de participar a l'europeu de Glasgow i al Mundial de Qatar, va finalitzar la competició amb 77,500 punts.

La victòria en la competició masculina del Memorial Blume va ser per al vigent campió del món, el rus Artur Dalaloyan, que va obtenir una puntuació de 85,250 punts i va guanyar en els exercicis de terra, anelles, paral·leles i barra fixa, a més de ser segon en salt i tercer en cavall amb arcs. La segona posició va ser per al japonès Kazuma Kaya (85,050 punts), sisè a l'últim Mundial de Doha, després de cometre una errada en la barra. El tercer lloc va ser per a l'oriolà Néstor Abad, amb una puntuació de 81,900. El santboià Joel Plata va ser cinquè (80,450 punts), el mallorquí Nicolau Mir, setè (79,750), i vuitè, Thierno Diallo, vuitè.



Triomf ucraïnès

En la categoria femenina, en què l'altre gimnasta de l'Egiba que havia de participar al Memorial, la fonollosenca Andrea Carmona, no va poder competir per lesió, el triomf va recaure en l'ucraïnesa Diana Varinska, amb una puntuació de 53,900 en els quatre exercicis que va realitzar. Va guanyar en asimètriques i barra, va ser segona en salt i quarta en terra. Segona va ser la favorita, l'hongaresa Zsófia Kovács, i tercera, la rusa Angelina Simakova.