El Getafe allarga la mala dinàmica de l'Espanyol

Tercera derrota consecutiva d'un Espanyol que suma la pitjor ratxa de la temporada. Els periquitos van encaixar una nova golejada, després d'una fluixa segona mietat, en la seva complicada sortida al Coliseum Alfonso Pérez. En els primers 45 minuts només es van veure un parell d'ocasions ensopides dels locals i un parell blanc-i-blaves. La primera, un xut des del seu camp de Mario Hermoso que va sortir prop del travesser, i la segona, un intent de rematada de Darder i Borja Iglesias que no va quallar. La segona meitat va començar amb els mateixos ingredients. Bordalás, el tècnic local, va aprofitar una petita interrupció per una fallada en la il·luminació per decidir posar més velocitat en atac. La seva fórmula li va donar resultats, perquè, immeditatament, Jorge Molina va caçar una pilota profunda a l'àrea, es va regirar i va batre Diego López.

A partir del gol, el conjunt madrileny va tenir clar que el partit s'havia de temporitzar, alentir i relaxar. Un error en la sortida de pilota va permetre que Portillo iniciés un contraatac de tres atacants locals contra Duarte. Portillo va tirar de manual i va assistir en l'últim instant Mata, que només va haver d'empènyer la pilota davant Diego López per assolir el segon gol de la nit. Rubi va renovar l'atac amb Puado i Baptistao, però l'Espanyol no va aconseguir reaccionar i no va donar la sensació de poder remuntar el partit en cap moment.

Les poques esperances de l'equip de l'Espnayol es van esvair amb el tercer gol local, obra d'Antunes. Ja a les acaballes, cap d'ambdós equips va tenir ocasions per foradar la xarxa i el marcador ja no es va moure més. Amb aquesta derrota els periquitos sumen tres desfetes consecutives abans de rebre la visita del FC Barcelona la setmana vinent.